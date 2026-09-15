Самолечение привело к трепанации черепа

В Сургуте самолечение насморка привело к трепанации черепа. 21-летний молодой человек пытался вылечить заболевание самостоятельно.
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