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Владельцы iPhone смогут получить российский 5G только после решения Apple

Владельцы iPhone смогут получить российский 5G только после решения Apple

Минцифры ведёт переговоры с Apple о возможности подключить 5G на iPhone в России. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

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