Районы, кварталы: Теодор Курентзис представил портрет Москвы в звуках

Симфония современного композитора про Москву, музыкальная поэма великого классика по Божественной комедии и бис памяти Юрия Григоровича — так можно в нескольких словах описать программу концерта Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna в Большом зале консерватории.
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