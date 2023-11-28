Интересная жизнь с Vera Star Фото: dailystorm.ru Честно говоря, когда смотришь на поведение депутатов Госдумы и слушаешь то, о чем они говорят, начинают закрадываться сомнения в их адекватности.
В Госдуме очередной скандал. Известная спортсменка агитировала депутатов не голосовать за закон полезный для россиян
Комментарии
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Василий Целовальников
Что деятели культуры, что многие спортсмены, слишком "зажрались" и никакой скромности и ощущения себя, гражданами России!!!
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10 час.
Иван Щукин
Давно об этом писал что большинство этих "слуг народа" лезут в этот Дом не для того чтоб улучшить хоть не намного жизнь простого народа, а как бы побольше хапнуть и чтоб им за это ни чего не было и чем они и занимаются! Что самое интересно в этом проявляются в своём большинстве ЕР! Так что думайте за кого голосуете!
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Дорвалась до кормушки, что она там делает, ни мозгов, ни опыта, ни знаний, как устроена экономика, основы политики... Ах да, корыто с харчем!
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4 час.
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