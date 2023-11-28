В Госдуме очередной скандал. Известная спортсменка агитировала депутатов не голосовать за закон полезный для россиян

Иван Щукин

Давно об этом писал что большинство этих "слуг народа" лезут в этот Дом не для того чтоб улучшить хоть не намного жизнь простого народа, а как бы побольше хапнуть и чтоб им за это ни чего не было и чем они и занимаются! Что самое интересно в этом проявляются в своём большинстве ЕР! Так что думайте за кого голосуете!