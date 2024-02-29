Названы условия, когда можно чистить зубы один раз в сутки. Врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с "АиФ" объяснила, что чистка зубов два раза в день и более приводит к истончению эмали, что ведёт к клиновидному дефекту зуба.