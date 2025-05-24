❗️⚡️(Часть №2) Российский истребитель 5-го поколения Су-57 оснащен искусственным интеллектом, который фактически является вторым пилотом.
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❗️⚡️(Часть №2) Российский истребитель 5-го поколения Су-57 оснащен искусственным интеллектом, который фактически является вторым пилотом.