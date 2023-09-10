США пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету

Новости - только актуальноеПолитикаПодписатьсяСША пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету Американское руководство выражает крайнюю степень недовольства произошедшим подвижкам в отношениях России и КНДР.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеннадийНаконец то в мире появился настоящий мужчина.Ответить7 час.ЛЮДМИЛА ПулинаАй да Ким !!! Восхищаюсь !!!!!!!!!!!Ответить6 час.Наталия КузнецоваА ты кто такой, чтобы кому-то что-то запрещать? Как говорила моя бабушка, вот ведь волю взяли!!!Ответить6 час.
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