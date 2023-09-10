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США пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету

США пригрозили КНДР – "Никаких больше встреч с Путиным и Шойгу". В ответ на это Ким Чен Ын запустил им в форточку ракету

Американское руководство выражает крайнюю степень недовольства произошедшим подвижкам в отношениях России и КНДР.

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Комментарии
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Геннадий
Наконец то в мире появился настоящий мужчина.
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7 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Ай да Ким !!! Восхищаюсь !!!!!!!!!!!
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6 час.
Наталия Кузнецова
А ты кто такой, чтобы кому-то что-то запрещать? Как говорила моя бабушка, вот ведь волю взяли!!!
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6 час.

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