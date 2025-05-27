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В Госдуме предложили вернуть телепередачу «А ну-ка, девушки!»

Программу «А ну-ка, девушки!» можно вернуть на российские телеэкраны. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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