В Госдуме предложили вернуть телепередачу «А ну-ка, девушки!»

Программу «А ну-ка, девушки!» можно вернуть на российские телеэкраны. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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