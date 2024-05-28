Высокий пост не уберёг от тюремного срока: За что посадили главкома Сухопутных войск

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Вооружённых сил России Владимир Чиркин ранее занимал высокую должность в иерархии Министерства Обороны, участвовал в парадах на Красной площади и получал похвалы от своих начальников.
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