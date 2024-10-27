На несколько дней перекроют участок бульвара Бухар Жырау в Алматы

Участок бульвара Бухар Жырау перекроют с завтрашнего дня. Как сообщили в АО «QazaqGazAimaq», в связи с заменой газопровода с 9:00 28 октября по 19:00 3 ноября по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет перекрыта одна полоса движения.
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