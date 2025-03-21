Рязанская Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения к сознательности

Каждый может внести свой вклад в обеспечения безопасности на дорогах области. Если вы заметили грубое нарушение ПДД, странно ведущее себя транспортное средство; если вам известно о пьяном человеке, который сел за руль - обязательно сообщите в Госавтоинспекцию.
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