Рязанская Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения к сознательности

Каждый может внести свой вклад в обеспечения безопасности на дорогах области. Если вы заметили грубое нарушение ПДД, странно ведущее себя транспортное средство; если вам известно о пьяном человеке, который сел за руль - обязательно сообщите в Госавтоинспекцию.