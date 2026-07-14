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МОСИНФОРМ

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Автофестиваль на ВДНХ подготовил программу для гостей всех возрастов

Автофестиваль на ВДНХ подготовил программу для гостей всех возрастов

Для юных посетителей на фестивале «ПроДвижение — 2026», который пройдет с 30 июля по 2 августа на ВДНХ, будут организованы тематические площадки с творческими мастер-классами, катанием на педальных машинках и другими тематическими активностями.

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