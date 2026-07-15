В Сербии отвергли участие в антироссийской коалиции

Сербия не станет частью создаваемой Евросоюзом (ЕС) антироссийской коалиции. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, председатель сербского Движения социалистов Александр Вулин, его слова приводит ТАСС.
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