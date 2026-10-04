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Царьград

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МВД предупреждает: мошенники активизировали персонализированные атаки

МВД предупреждает: мошенники активизировали персонализированные атаки

В пресс-центре МВД РФ сообщили, что злоумышленники начали более персонализированные атаки на русских, изучая их соцсети и интересы.

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