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The Eurasia Daily news agency

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State Duma deputy Ivlev pointed out the difference between Drapaty and the former commanders-in-chief of the Armed Forces

State Duma deputy Ivlev pointed out the difference between Drapaty and the former commanders-in-chief of the Armed Forces

Appointed Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine, Mikhail Drapaty differs from the former commanders-in-chief of the Armed Forces of Ukraine in that he "received a nationalist military education in an already independent Ukraine," he is focused on NATO countries.

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