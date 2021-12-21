Мы с мужем испытали на себе действие сглаза и порчи. Как слепой старец и древние обряды очистили наш дом

Взято с content.choiz.me и принадлежит автору Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в рубрике размещаются посты наших подписчиков)Мой муж, став ранним пенсионером, в начале апреля обычно уезжал в родное село и находился там до ноября.