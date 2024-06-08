Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту "газового хаба"

Турция и Россия оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, говорится в сообщении РИА-Новости со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.