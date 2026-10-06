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Регионы России

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Wi-Fi Alliance зарегистрировала новые игровые устройства Sony на базе Android 15

Wi-Fi Alliance зарегистрировала новые игровые устройства Sony на базе Android 15

Компания Wi-Fi Alliance, отвечающая за сертификацию устройств с Wi-Fi антенною, зарегистрировала два новых устройства Sony, которые классифицируются как игровые консоли или периферия.

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