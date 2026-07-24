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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев отменил пресс-конференцию после вылета с турнира в Эшториле (Жозе Моргадо)

14-я ракетка мира Андрей Рублев уступил Люке Ван Ашу в четвертьфинале ATP 250 в Эшториле – 6:3, 3:6, 4:6.

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