🇵🇱🇪🇺🗳 Результаты выборов в Европарламент созыва 2024-2029 гг. для Польши явно не стали особой неожиданностью.
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🇵🇱🇪🇺🗳 Результаты выборов в Европарламент созыва 2024-2029 гг. для Польши явно не стали особой неожиданностью.
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