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Закон и Порядок

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Как крестьяне быстро разобрались, что при Советской власти лучше всего быть продавцом

Как крестьяне быстро разобрались, что при Советской власти лучше всего быть продавцом

В воспоминаниях художника Коровина есть прекрасный момент, который очень хорошо показывает, что простой народ – крестьяне и небогатые обыватели очень быстро разобрались с тем, кому при Советской власти жить станет лучше всего.

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