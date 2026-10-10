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Царьград

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Виноградов объяснил, когда банк остановит платёж свыше 200 тыс. рублей

Виноградов объяснил, когда банк остановит платёж свыше 200 тыс. рублей

С 1 января 2026 года банки могут приостановить ваш платёж, если переведёте себе более 200 тысяч рублей, а в течение 24 часов отправите средства новому получателю.

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