Виноградов объяснил, когда банк остановит платёж свыше 200 тыс. рублей

С 1 января 2026 года банки могут приостановить ваш платёж, если переведёте себе более 200 тысяч рублей, а в течение 24 часов отправите средства новому получателю.
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