Decision Desk HQ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США

Республиканская партия получит 218 мест Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей Соединенных Штатов, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ.
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