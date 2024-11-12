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Петербургский дневник

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Decision Desk HQ: республиканцы сохранят контроль над палатой представителей США

Республиканская партия получит 218 мест Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей Соединенных Штатов, получив большинство мандатов, прогнозирует авторитетный сервис Decision Desk HQ.

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