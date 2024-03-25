«Известия»: в России обсудят возвращение смертной казни

Депутаты Госдумы обсудят вопрос снятия моратория на смертную казнь. Первым шагом станет дискуссия на базе Общественной палаты РФ (ОП РФ) с экспертами и законодателями, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов.
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