Ожерелье покойной королевы: Кейт Миддлтон надела уникальное украшение Елизаветы II

Принцесса удивила неожиданным появлением. Кейт Миддлтон Pool/Keystone Press Agency/Global Look PressХотя следующее появление Кейт Миддлтон на публике ожидалось не раньше, чем через две недели — на церемонии вручения призов BAFTA, вчера принцесса неожиданно прибыла на торжественную церемонию в Лондон.