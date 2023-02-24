ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА "Я тебя люблю" на 87 языках

1 Абхазский- Сара бара бзия бзой2 Арабский- Ана ахебек, Ана ахебеки3 Адыгейский- Сэ оры плэгун4 Алтайский- Мэн сэни турар5 Албанский- Уне дуа ти6 Амхарский- Афэггерэ антэ7 Английский- Ай лав ю8 Армянский- Эс кэс сирумэм9 Афганский- Ма ди кавэл мина10 Башкирский- Мин хинэ яратау11 Белорусский- Я тябэ кахаю12 Бирманский- Чэна тинго чхи ти (Чумма тинго чхи ти)13 болгарский- Аз ти обичам14 Бурятский- Би шамай дурлаха15 Венгерский- Серетлек16 Вьетнамский- Эм йеу ань,ань йеу эм17 Голландский- Ик хуид ван ю18 Греческий- Эго агапо су19 грузинский- Ме шен миквархар20 Датский- Йег элскер дит21 Дунгайский- во жыай ни22 Иврит- Ани охевет отха23 Идиш- Об дих лыб24 Индонезийский- Сайя ментьинта коу25 Испанский- Йо тэ амо26 Итальянский- Ио тэ амо27 Кабардино-Чуркесский- Сэ уэ лагун28 Казахский- Мэн сэни жаратам29 Кара-латыкский- К'тыбытык30 Киргизский- мен сэни суйу31 Калмыцкий- Би чи дурта болх32 Коми- Мэ радэйт тэне33 Корякский- Гымнан гыччи ылну лынык34 Кумыкский- Мэн сэни сюйим35 Китайский- Во ай ни36 Лакский- На вин хира хун37 Латвийский- Эс таве милю38 Латинский- Эго ту амарэ39 Литовский- Аш тавес милю40 Луганда- Нкуквагала41 Македонский- Яс тэбэ сакам42 Малагайский- Тиа иануо ао43 Малайзийский- Аку кунта капада авак44 Марийский- Мый тыймым ратам45 Менгрельский- Ма си мныорк46 Молдавский- Т'юбеск47 Монгольский - Би танд хайртай48 мордовский- Мон вечкан49 Навахо (дине)- Ка-та-уур-дь50 Нивхский (гилянский)- Коды моды чмодь51 Немецкий- Ихь либе дихь52 Нивхский- Ни чезмудь53 Норвежский- Ег дэг элски54 Ненецкий- Мань хамзангав сит55 Осетинский- Аз даима уварзон56 Персидский- Ман то эйсч57 Польский- Я цен кохам58 Португальский- А мо тэ59 Румынский- Т'юбеск60 Сербско-хорватский- Я ту волети61 Словацкий- Мам тя рад62 Словенский- Яз ти любити63 Сомали- Анига ку есель64 Суахили- Мимикупенда65 Тагальский- Ако сия умибиг66 Таджикский- Ман тул нохс метинам67 Тамильский- Нан уннаи кадалирэн68 Татарский- Мин сини яратам69 Тувинский- Мэн сэни ынакшир70 Турецкий- Бен сана сэвийорум71 Узбекский- Мэн сэни севем72 Украинский- Я тэбе кохаю73 Удмуртский- Яратыщке мон тонэ74 Финский- Ракастан синуа75 Французский- Жэ тэм76 Ханси- Ина зон ка77 Хакасский- Мин син хынара78 Хинди- Мэи тумсей пяр карта хум79 Чешский- Мам те рад80 Чувашский- эп сана йорадап81 Шведский- Яд эльскар дэй82 Эвенкийский- Би синэ фйв83 Эрзянский- Мон тон вечкемс84 Эсперанто- Ми амас син85 Эстонский- Армаста син86 Якутский- Мин эн манмаа87 Японский- Аната ва дай ску дес.