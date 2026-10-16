«Яндекс» продолжает восстанавливать работу своих сервисов после сбоя. 16 октября начали снова работать «Яндекс Вебмастер», кабинет «Яндекс Метрики», AppMetrica, личный кабинет «Яндекс Бизнеса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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