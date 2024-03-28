Паркетник Baojun Yep Plus: теперь пять дверей

Паркетник Baojun Yep Plus: теперь пять дверейГод назад китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило забавный электрический микрокар Baojun Yep, который с виду похож на настоящий рамный внедорожник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии