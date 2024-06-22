«Пятидневная война» между Грузией и Россией: некоторые выводы и уроки 15 лет спустя

В ближайшие полтора года скучно в Грузии точно не будет 15 лет назад, 8 августа 2008 года, массированным обстрелом столицы Южной Осетии Цхинвала и убийствами российских миротворцев правивший на тот момент в Грузии режим Михаила Саакашвили развязал скоротечный, однако весьма ожесточённый конфликт, продлившийся 5 дней и закончившийся разгромом усиленно накачивавшейся коллективным Западом грузинской военной машины.