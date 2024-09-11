В Амурской области военнослужащие Восточного военного округа выполнили ночные стрельбы

В ходе тренировок военнослужащие обучаются в темное время суток использовать коллиматорные и тепловизионные прицелы, а также приборы ночного видения.
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