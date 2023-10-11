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Закон и Порядок

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Израиль атаковал дом лидера военного крыла ХАМАС

Израиль атаковал дом лидера военного крыла ХАМАС

Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммед ад-Дейф возглавляет военное крыло ХАМАС с середины 1990-х годов; израильские военные несколько раз пытались уничтожить командующего, во время одной из атак он был серьезно ранен.

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