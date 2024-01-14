Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Apple прекращает работу одной из групп по ИИ в рамках реорганизации

Apple Inc. в рамках реорганизации прекращает работу команды из 121 человека в Сан-Диего, связанной с операциями по искусственному интеллекту, в результате чего многим сотрудникам грозит увольнение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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