Apple прекращает работу одной из групп по ИИ в рамках реорганизации

Apple Inc. в рамках реорганизации прекращает работу команды из 121 человека в Сан-Диего, связанной с операциями по искусственному интеллекту, в результате чего многим сотрудникам грозит увольнение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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