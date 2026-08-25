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Царьград

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Мобилизация украинок: Друг Киева переполошил офис Зеленского

Мобилизация украинок: Друг Киева переполошил офис Зеленского

В офисе Зеленского возмутили предложению "друга Украины" Кита Келлога мобилизовать женщин.Бывший спецпосланник Трампа  на Украине Кит Келлог настолько неосторожно высказался, что переполошил даже офис Зеленского.

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