Молодой богатей перед смертью получил около 50 знаков. Но друзья только хохотали: "Триста - не скорость!"

Надоели эти лихачи ,мы соблюдаем дорожные правила,а сплошь и рядом несутся ,словно смерть зовёт их к себе,ладно бы сам разбился,так и нормальных людей убивает.

Дмитрий Гурин

Не унес никого с собой и то.....нормально. Не его не друзей ниххрена не жаль. В 20-ть с хвостом лет уже иметь Audi RS5- простой выпендреж, не каждый продвинутый бизнесмен себе может позволить. Папаша купил видимо не зная законов природы ...........