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Царьград

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Молодой богатей перед смертью получил около 50 знаков. Но друзья только хохотали: "Триста - не скорость!"

Молодой богатей перед смертью получил около 50 знаков. Но друзья только хохотали: "Триста - не скорость!"

В Подмосковье произошла страшная авария с участием молодого богатея. Перед смертью юноша получил около 50 знаков, но друзья, ехавшие с ним в авто, лишь хохотали: "Триста - это не скорость!"ДТП с участием молодого богатея произошло на трассе М-12 в Подмосковье, в районе Орехово-Зуево.

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Комментарии
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ЛР
Лара Роооллл
Туда ему и дорога вместе с друзьями..
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16 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Надоели эти лихачи ,мы соблюдаем дорожные правила,а сплошь и рядом несутся ,словно смерть зовёт их к себе,ладно бы сам разбился,так и нормальных людей убивает.
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14 час.
Дмитрий Гурин
Не унес никого с собой и то.....нормально. Не его не друзей ниххрена не жаль. В 20-ть с хвостом лет уже иметь Audi RS5- простой выпендреж, не каждый продвинутый бизнесмен себе может позволить. Папаша купил видимо не зная законов природы ...........
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2 час.

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