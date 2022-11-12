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Артета об изменениях в «Арсенале» при нем: «Клуб находился в тяжелом состоянии, а сейчас мы можем им гордиться»

Микель Артета высказался об изменениях в «Арсенале» под его руководством. «Я очень горжусь, особенно одной вещью – тем, что наш клуб находился в тяжелом состоянии [когда я пришел], а сейчас у нас клуб, которым мы можем гордиться».

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