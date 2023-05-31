Одинцовский военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев

Военные дезертировали с оружием во время боевых действий.Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев, которые покинули воинскую часть во время боевых действий, сообщает тг-канал Подмосква.
Военные дезертировали с оружием во время боевых действий.Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев, которые покинули воинскую часть во время боевых действий, сообщает тг-канал Подмосква.
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