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Одинцовский военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев

Одинцовский военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев

Военные дезертировали с оружием во время боевых действий.Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновными в дезертирстве 8 мобилизованных калининградцев, которые покинули воинскую часть во время боевых действий, сообщает тг-канал Подмосква.

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