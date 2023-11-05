В День народного единства «Ночь искусств» в Военно-морском музее Северного флота посетили более 1500 северян

Музейные работники, артисты, музыканты, писатели, люди, увлеченные историей нашей страны и нашего края, собрали в этот вечер вокруг себя военнослужащих Северного флота и членов их семей, жителей города-героя Мурманска и области, участников военно-патриотических клубов.