В День народного единства «Ночь искусств» в Военно-морском музее Северного флота посетили более 1500 северян

Музейные работники, артисты, музыканты, писатели, люди, увлеченные историей нашей страны и нашего края, собрали в этот вечер вокруг себя военнослужащих Северного флота и членов их семей, жителей города-героя Мурманска и области, участников военно-патриотических клубов.
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