На Дворцовой площади проходит пешая часть парада Победы

Участвуют более 5 тысяч военнослужащих Парад Победы на Двоцовой площади продолжается. Пешую часть торжественного шествия открыли расчет юных барабанщиков Суворовского военного училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.
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