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Правительство Колумбии и левые партизаны ELN начали новые мирные переговоры

Правительство Колумбии и левые партизаны ELN начали новые мирные переговоры

Переговорщики от правительства Колумбии и партизанской группировки левой Национальной освободительной армии (ELN) начали новые мирные переговоры, что стало первым важным шагом в усилиях президента Густаво Петро по прекращению почти 60-летней войны.

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