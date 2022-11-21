Правительство Колумбии и левые партизаны ELN начали новые мирные переговоры

Переговорщики от правительства Колумбии и партизанской группировки левой Национальной освободительной армии (ELN) начали новые мирные переговоры, что стало первым важным шагом в усилиях президента Густаво Петро по прекращению почти 60-летней войны.
Переговорщики от правительства Колумбии и партизанской группировки левой Национальной освободительной армии (ELN) начали новые мирные переговоры, что стало первым важным шагом в усилиях президента Густаво Петро по прекращению почти 60-летней войны.
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