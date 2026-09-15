Kathmandu Post: в Непале четыре человека умерли от кустарникового тифа

За три недели в селе Дарма в непальском районе Сальян от кустарникового тифаКустарниковый тиф (также известный как лихорадка цуцугамуши или японская речная лихорадка) — острое инфекционное заболевание из группы риккетсиозов, передающееся человеку через укусы личинок краснотелковых клещей.
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