Kathmandu Post: в Непале четыре человека умерли от кустарникового тифа

За три недели в селе Дарма в непальском районе Сальян от кустарникового тифаКустарниковый тиф (также известный как лихорадка цуцугамуши или японская речная лихорадка) — острое инфекционное заболевание из группы риккетсиозов, передающееся человеку через укусы личинок краснотелковых клещей.