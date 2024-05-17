«Известия» рассказали об иппотерапии для участников СВО в Харцызске ДНР

Восстановление раненых, реабилитация выбывших из строя и борьба с посттравматическими расстройствами — вопросы для военных и гражданских медиков, которые также нужно решать в условиях военной спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии