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Microsoft насильно обновит компьютеры пользователей до Windows 11 23H2

Microsoft насильно обновит компьютеры пользователей до Windows 11 23H2

Microsoft объявила о запуске фазы расширенного развертывания Windows 11 23H2. Совместимые устройства с устаревшими версиями Windows 11 будут автоматически обновлены до новой версии, сообщает портал Tom's Hardware.

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