Елена Перминова борется с жуткими последствиями после отпуска

Модель Елена Перминова показала огромный живот и второй подбородок. Светская львица, известная своей подтянутой фигурой, вызвала удивление среди подписчиков, опубликовав фото с необычными для себя признаками — видимыми складками на лице и выпуклым животом.
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