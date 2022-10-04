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После обновления HarmonyOS смартфон Huawei Mate 50 Pro сможет распознать пользователя даже в маске

После обновления HarmonyOS смартфон Huawei Mate 50 Pro сможет распознать пользователя даже в маске

Появилась новая версия операционной системы HarmonyOS 3.0.0.150 для флагманского смартфона Mate 50 Pro от Huawei с добавлением функции распознавания лица в маске.

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