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Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Об этом пишут СМИ:Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию на территории России, в рамках которой задержали в Екатеринбурге 71-летнего оппозиционного активиста Захираддина Ибрагимова, имеющего российское гражданство (уже более 20 лет).

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Комментарии
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Елена Толстихина
Что терпеть, Азербайджан отдельная страна, не вассалы нам, в чем проблема, тот кого увезли, что русский, что Вы раскудахтались. Давайте тогда навального пожалеем.
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2 час.
Елена Толстихина
Ты это серьезно, не думаю, что азербайджанцы тут на заработках, скорее всего, они тут давно, сейчас из Азербайджана ни кто не мигрирует в Россию.
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2 час.
Misha Glusch
о как, обмен наверное, азера же выдали нам этого чурку мамедова, который избивал прохожих в Питере и снимал эти треши
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54 мин.
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