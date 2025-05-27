Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Елена Толстихина Что терпеть, Азербайджан отдельная страна, не вассалы нам, в чем проблема, тот кого увезли, что русский, что Вы раскудахтались. Давайте тогда навального пожалеем.

Елена Толстихина Ты это серьезно, не думаю, что азербайджанцы тут на заработках, скорее всего, они тут давно, сейчас из Азербайджана ни кто не мигрирует в Россию.