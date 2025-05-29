Экономическая экстенсивность заставляет действовать – иначе всё потеряют. И да, им страшно – поэтому запаздывают.
Кого придётся бомбить следующего?
Комментарии
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Владимир Соловьев
Глаза евро и амеро-фашистских политиков точно такие же, как у малосольной рыбы: тусклые и затуманенные. Никакая мысль в них не просвечивается, а только упоротое животное тупоумие и злоба!
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8 час.
ОА
Ос А
а где глобальная жи2 сидит? вот там первыми и бомбить
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7 час.
Игорь Васиков
Пока будем сопли жевать, они бубут безнаказанно действовать!
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2 час.
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