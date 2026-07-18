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ФедералПресс

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На коллегии Минобороны подвели итоги инновационной работы в войсках: главное за сутки

На коллегии Минобороны подвели итоги инновационной работы в войсках: главное за сутки

МОСКВА, 18 июля, ФедералПресс. Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров отчитался о внедрении инноваций и сокращении бюрократии для армии, аз пришел в тысячи домов и соцобъектов по всей стране, а Пентагон запустил седьмую волну атак на Иран после удара иранских военных по американскому судну.

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