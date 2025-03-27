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Царьград

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Телефоны, пароли и личные данные первых лиц из команды Трампа утекли в Сеть - Der Spiegel

Телефоны, пароли и личные данные первых лиц из команды Трампа утекли в Сеть - Der Spiegel

Личные данные глав Пентагона и Нацразведки США оказались в открытом доступе.Персональные данные нескольких высокопоставленных чиновников из команды американского президента Дональда Трампа утекли в сеть, утверждает немецкий журнал Der Spiegel.

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