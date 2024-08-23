Захарова сравнила власти Украины с ИГИЛ после отключения линии ЗАЭС

Украинские власти, как и ИГИЛ*, имеют в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об отключении резервной линии Запорожской АЭС со стороны Украины.