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Захарова сравнила власти Украины с ИГИЛ после отключения линии ЗАЭС

Захарова сравнила власти Украины с ИГИЛ после отключения линии ЗАЭС

Украинские власти, как и ИГИЛ*, имеют в своем арсенале развернутые схемы террористской деятельности. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об отключении резервной линии Запорожской АЭС со стороны Украины.

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