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Слуцкий назвал дискриминацией отказ ЕС признавать паспорта РФ из новых регионов

Слуцкий назвал дискриминацией отказ ЕС признавать паспорта РФ из новых регионов

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на решение постпредов стран Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии.

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