Слуцкий назвал дискриминацией отказ ЕС признавать паспорта РФ из новых регионов

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на решение постпредов стран Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на решение постпредов стран Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных на территориях, неподконтрольных властям Украины и Грузии.
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